Вопреки коронавирусу: волгоградские волонтеры отправили бездомную собаку в семью из США

Фото: волонтеры приюта "Помощь Бучу и бездомным животным".

Волонтеры волгоградского приюта «Помощь Бучу и бездомным животным», который существует благодаря Юлии Пильщиковой и ее единомышленникам, еще одна недавно бездомная собака по кличке Сима уехала из России в США. Именно там зоозащитники нашли животному любящих американских «родителей». Увы, но ни в Волгоградской области, ни в других регионах бродягу приютить не захотели. Как и десятки других подопечных, которых неравнодушные жители пытаются спасти от голодной смерти.

Симу нашли в апреле 2019 года в Волжском у одного из торговых центров. Собачка была в тяжелом состоянии. Юлия Пильщикова забрала ее под свою опеку и больше года курировала.

- Как же в это время непросто отправлять куда-либо «хвостиков»! Наша Сима стрессовала, но мы же понимаем, что это временно, ее там ждёт семья и новая жизнь! Она многое пережила в этой жизни. И побои, и болезнь, и долгое ожидание своей семьи, - написали в соцсетях волонтеры.

Отметим, что волгоградские зоозащитники вопреки пандемии продолжают пристраивать бездомных собак в разные страны мира.