Вопреки пандемии: из Волгограда в Нью-Йорк последним рейсом улетели две собаки

31 Март 2020 2020-03-31T09:55:52+03:00

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Из США каждый день приходят тревожные новости: коронавирусная инфекция охватила более 160 тысяч человек, особенно много заболевших в Нью-Йорке. Но карантина нет и люди стараются жить полной жизнью. Например, две американские семьи в разгар пандемии решили забрать на попечение двух собак из Волгограда.

- Мы изначально назначили перелет на 26 марта, но все рейсы внезапно отменили. Пришлось наспех перевозить Фокса и Горошка в Москву на поезде и сажать последним рейсом в грузовой самолет с 25 на 26 число, - рассказала «КП-Волгоград» волонтер Елена Волконская. – Очень переживали, собирали много справок, плюс искали клетки, подходящие по размерам. Да и лететь 12 часов – очень трудно для животных.

Но все закончилось благополучно: некогда бездомные собаки, жившие на улицах Волгограда, приехали в новые семьи. Молодой Фокс отправился к молодым хозяевам – у них недавно умер похожий любимец. А у Горошка «родители» постарше, к тому же есть второй питомец, с которым они быстро подружились. Даже в эти непростые времена люди стараются жить и творить добрые дела.

ИСТОЧНИК KP.RU