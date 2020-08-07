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Самоизоляцию для пенсионеров Волгоградской области вновь продлили

На работу волгоградцы старше 65 лет не могут ходить вплоть до 23 августа 2020
Инна ШереметьеваИнна ШереметьеваИннаШереметьева
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Пенсионеров просят еще пару недель посидеть дома.

Пенсионеров просят еще пару недель посидеть дома.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области вновь продлили режим самоизоляции. Новое постановление губернатора, вносящее изменение в режимное постановление №179 опубликовано 7 числа. Карантинные ограничения по коронавирусу в Волгограде и области продлены на неопределенный срок, как минимум до конца августа. А обязательную самоизоляцию для пенсионеров продлили теперь уже по 23 августа 2020 года включительно.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, большинству жителей Волгоградской области старше 65 лет самоизоляция рекомендуется. А вот работающим пенсионерам ходить на работу в офис или на предприятие нельзя. Им должны продлить больничные листы. Исключение – только для незаменимых сотрудников, в том числе руководства, без которых работа остановится.

Масочный и температурный режим, запрет на работу развлекательных заведений, караоке, бань и кинотеатров сохраняется также как минимум на ближайшие пару недель вплоть до конца августа. Как все прочие ограничения по коронавирусу. Заболевших коронавирусом в Волгограде и области меньше не становится, каждый день списки ковидных прирастают сотней заразившихся и новыми жертвами коварной инфекции. И все же 11 августа 14 тысяч футбольных болельщиков соберутся на трибунах стадиона, чтобы увидеть матч «Ротора» и «Зенита». Это будет первое за четыре с половиной месяца массовое мероприятие такого масштаба в регионе.