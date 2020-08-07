Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 августа: 69-я смерть и 93 новых заболевших

Коронавирус продолжает уносить жизни волгоградцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области не уменьшается: ежедневно в регионе подтверждают до ста новых случаев. Вот и за последние сутки, к 7 августа, в этот список добавились еще 93 новых пациента. Итого с начала пандемии в Волгограде и области уже зафиксировали 9804 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводят в ИЦК.

В целом же в России новых случаев COVID-19 становится все меньше. Появились даже регионы, где инфекция практически сошла на нет. Например, в Ненецком автономном округе уже несколько недель не регистрируют ни одного нового заболевшего. Прирост по России составляет +0,6%. Волгоградская область же до сих пор в числе опасных – на 22-м месте из 85-ти регионов страны.

Растет у нас и число смертей от COVID-19. В смертельный список добавился еще один волгоградец – итого с начала пандемии в Волгограде и области от новой инфекции скончались уже 69 человек. Но эти цифры не окончательные. Как рассказал на брифинге 6 августа заместитель главы облздрава Николай Алимов, в госпиталях умерли еще 15-20 человек, причиной смерти которых возможно стал именно коронавирус. Подтверждение смертельного диагноза обычно приходит только через два месяца. Например, только 5 августа, в официальную статистику попала 40-летняя беременная волгоградка, которая умерла еще 12 июня. Так что трагическая «летопись» коронавируса в Волгоградской области еще не окончена.