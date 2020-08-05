В Волгограде мошенники пытались завладеть муниципальной квартирой по фальшивым документам

Двухкомнатная квартира в Краснооктябрьском районе Волгоград стоимостью два миллиона рублей едва не стала собственностью аферистов. Все началось с того, что в Росреестр поступило заявление о том, что жилище приватизировано и продано. Однако документы решили проверить.

- Как установлено прокуратурой, данная квартира в собственность каким-либо гражданам не передавалась и включена в реестр муниципального имущества Волгограда, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

При этом установили личность женщины, которая якобы квартиру приватизировала. Волгоградку банально подкупил знакомый за нужные подписи. В отношении аферистов возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Расследуют дело сотрудники СО-2 СУ УМВД России.

Отметим, в регионе растет число мошенничеств. Жители регулярно ведутся на уловки преступников и теряют миллионы.