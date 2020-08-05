Поверила в инвестиции: волгоградка подарила аферистам больше миллиона рублей

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:52:33+03:00

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Еще одна волгоградка стала жертвой собственной беспечности: она отдала мошенникам все свои сбережения – больше 1 миллиона рублей! Жительница Красноармейского района Волгограда поверила мнимым «инвесторам».

Уже в полиции 46-летняя женщина рассказала, что некоторое время назад увидела в сети заманчивое предложение о том, как можно приумножить свои сбережения. Причем, как ей показалось, все легко и просто. Она оставила на сайте заявку, а на днях ей перезвонил неизвестный мужчина и стал рассказывать о новой схеме инвестиций.

- Звонивший убедил волгоградку установить на телефон специальное приложение (некая инвестиционная платформа), через надо частями перечислять деньги. Мужчина уверял, что женщина получит обратно все средства, да еще и с большими процентами. Волгоградка перевела на различные счета в общей сложности свыше 1 миллиона рублей. А когда ни денег обратно, ни процентов не получила, поняла, что ее обманули, - рассказывают в УМВД города Волгограда.

Полицейские, конечно, заявление от потерпевшей приняли и делают все, чтобы найти аферистов. Но предупреждают других волгоградцев: не повторяйте таких ошибок, не переводите деньги неизвестным лицам!

ИСТОЧНИК KP.RU