2020-08-04T14:38:51+03:00
Общество

На матч «Ротор» - «Зенит» попадут 14 тысяч болельщиков

Билеты на первый матч РФПЛ в Волгограде раскупили за три часа
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Первый домашний матч в РПЛ "Ротор" проведет 11 августа.Первый домашний матч в РПЛ "Ротор" проведет 11 августа.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

Продажа билетов на первый матч РПЛ в Волгограде стартовала днем 4 августа. Сначала на сайте kassir.ru возникли технические проблемы – слишком много оказалось желающих попасть на первый за 16 лет матч Премьер-Лиги с участием «Ротора», тем более, что эту встречу на домашней арене дебютанты проведут с чемпионом страны. Из-за коронавирусных ограничений посмотреть игру на трибунах стадиона «Волгоград Арена» смогут далеко не все желающие. Рассаживать болельщиков будут в шахматном порядке. Желающие попасть на матч «Ротор» - «Зенит» волгоградские болельщики атаковали сайт и раскупили билеты как горячие пирожки - всего за три часа.

- Всего на продажу выставили одновременно около 14 тысяч билетов на матч «Ротор» - «Зенит», - рассказал «КП-Волгоград» пресс-атташе клуба Дмитрий Моторин.

Уже в 15 часов по местному времени в первый день продаж на сайте оставались доступны лишь несколько десятков билетов на мачт волгоградского «Ротора» и «Зенита». Хотя в сети тут же активизировались перекупщики, которые предлагают приобрести билеты у них.

Продажа билетов на остальные домашние матчи «Ротора» в августе 2020 с «Сочи» и «Спартаком» еще не началась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Календарь игр Ротора в РФПЛ 2020/2021: начинает против «Зенита»

Первый матч сезона в Премьер-Лиге «Ротор» проведет на стадионе «Волгоград Арена» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новая вспышка коронавируса в Среднеахтубинском районе
На матч «Ротор» - «Зенит» попадут 14 тысяч болельщиков
В Волгоград на ParkSeason Fest-2021 пригласили еще два хедлайнера
Волгоградец под страхом лишения водительских прав стал платить алименты
Еще 30 чиновников смогут штрафовать волгоградцев
«Сайт уронили»: волгоградцы не могут купить билеты на игру Ротор-Зенит
Про Волгоградскую область снимут две передачи для федеральных каналов
Две волгоградки купили билеты на поезд на мошенническом сайте
Волгоградцу дали три года за взятку начальнику колонии
Под Волгоградом 15-летний школьник в нетрезвом виде катался на мотоцикле и врезался в столб
В Волгограде при ремонте улицы Закавказской сделают тротуар
4 августа шесть районов Волгограда остались без света
«Уралсиб» вошел в десятку лучших банков для инвестиций в рублях
На юге Волгограда вспыхнули цистерны с бензином и ангар
В Волгограде закроют для авто переезд на Чебышева
В Волжском вновь большая вспышка коронавируса
Неделю лечился дома: в Волгограде от коронавируса умер 81-летний старик
В Волгограде коронавирусные пациенты повторно попадают в больницы
В Волгоградской области более 400 врачей заразились коронавирусом: 7 скончались
Много тяжелых пациентов с пневмониями: в Волгоград вернулись завозные случаи COVID-19
78 волгоградских выпускников получили стобалльные результаты по ЕГЭ
Парк Мира и Райский сад: волгоградцы предложили триста имен для сквера у собора Александра Невского
Сбежала от родителей: в Волгограде спустя месяц нашли 16-летнюю девушку
В парке Волжского бездомная собака покусала 11-летнюю школьницу