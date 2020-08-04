На матч «Ротор» - «Зенит» попадут 14 тысяч болельщиков

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:38:51+03:00

Билеты на первый матч РФПЛ в Волгограде раскупили за три часа

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Продажа билетов на первый матч РПЛ в Волгограде стартовала днем 4 августа. Сначала на сайте kassir.ru возникли технические проблемы – слишком много оказалось желающих попасть на первый за 16 лет матч Премьер-Лиги с участием «Ротора», тем более, что эту встречу на домашней арене дебютанты проведут с чемпионом страны. Из-за коронавирусных ограничений посмотреть игру на трибунах стадиона «Волгоград Арена» смогут далеко не все желающие. Рассаживать болельщиков будут в шахматном порядке. Желающие попасть на матч «Ротор» - «Зенит» волгоградские болельщики атаковали сайт и раскупили билеты как горячие пирожки - всего за три часа.

- Всего на продажу выставили одновременно около 14 тысяч билетов на матч «Ротор» - «Зенит», - рассказал «КП-Волгоград» пресс-атташе клуба Дмитрий Моторин.

Уже в 15 часов по местному времени в первый день продаж на сайте оставались доступны лишь несколько десятков билетов на мачт волгоградского «Ротора» и «Зенита». Хотя в сети тут же активизировались перекупщики, которые предлагают приобрести билеты у них.

Продажа билетов на остальные домашние матчи «Ротора» в августе 2020 с «Сочи» и «Спартаком» еще не началась.

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ИСТОЧНИК KP.RU