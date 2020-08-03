2020-08-03T15:03:03+03:00
Общество

В Волжском вновь большая вспышка коронавируса

К 3 августа 2020 коронавирус зафиксировали в 12 городах и районах Волгоградской области [карта, география]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
За четыре дня в Волжском заболели коронавирусом 83 человека.За четыре дня в Волжском заболели коронавирусом 83 человека.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Пятый месяц в Волгоградской области бушует коронавирус и конца края ему не видно. Только сейчас наш регион, можно сказать, вышел на плато заболевания. О снижении его темпов говорить не приходится. За минувшие сутки, к 3 августа, у нас добавилось еще 97 пациентов с COVID-19. По-прежнему больше всего заболевших – в Волгограде (43 человека). На втором месте – Волжский. Причем в последние дни там произошел резкий скачек: если 30 июля там было зафиксировано всего 7 новых пациентов, то за 31 июля, 1,2 и 3 августа добавилось сразу 83 зараженных. Из них 22 – за последние сутки.

Коронавирус продолжает свое шествие по области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Коронавирус продолжает свое шествие по области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Также в географию распространения COVID-19 попали 10 районов Волгоградской области. Больше всего новых случаев – в Ленинском (8 новых пациентов). По шесть – в Среднеахтубинском и Палласовском. Еще по три человека заболели в Старополтавском и Быковском. Два пациента добавилось во Фроловском районе. В Чернышковском, Киквидзенском, Николаевском и Городищенском – по одному.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24