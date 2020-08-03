В Волжском вновь большая вспышка коронавируса

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:03:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятый месяц в Волгоградской области бушует коронавирус и конца края ему не видно. Только сейчас наш регион, можно сказать, вышел на плато заболевания. О снижении его темпов говорить не приходится. За минувшие сутки, к 3 августа, у нас добавилось еще 97 пациентов с COVID-19. По-прежнему больше всего заболевших – в Волгограде (43 человека). На втором месте – Волжский. Причем в последние дни там произошел резкий скачек: если 30 июля там было зафиксировано всего 7 новых пациентов, то за 31 июля, 1,2 и 3 августа добавилось сразу 83 зараженных. Из них 22 – за последние сутки.

Коронавирус продолжает свое шествие по области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Также в географию распространения COVID-19 попали 10 районов Волгоградской области. Больше всего новых случаев – в Ленинском (8 новых пациентов). По шесть – в Среднеахтубинском и Палласовском. Еще по три человека заболели в Старополтавском и Быковском. Два пациента добавилось во Фроловском районе. В Чернышковском, Киквидзенском, Николаевском и Городищенском – по одному.

ИСТОЧНИК KP.RU