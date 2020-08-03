Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 августа: число умерших достигло 65 человек

Ни ограничения, ни летняя жара так и не победили коронавирус в Волгоградской области. К 3 августа 2020 года COVID-19 никуда не исчез. Более того, он даже не снизил темпы. За последние сутки к числу зараженных новым вирусом добавилось еще 97 волгоградцев. В итоге с начала пандемии в регионе цифра заболевших уже приблизилась к девяти с половиной тысячи, если точнее она составляет 9425 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 3 августа 2020 года.

В России есть регионы, где коронавирус уже пошел на спад. Как уточняют в ИЦК, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 856 264 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. А на Чукотке и в Ненецком автономном округе за последние дни вообще не было зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19. Даже в Москве и Московской области темп распространения снизился до 0,3%. Волгоградская же область по-прежнему в числе опасных. На данный момент наш регион находится на 22-м месте (из 85-ти). И обстановка с коронавирусом у нас не радужная.

Инфографика Яндекса.

Больше всего новых случаев к 3 августа, как и прежде, выявлено в Волгограде - 43. Не отстает в последние дни и Волжский - там за сутки еще 22 новых коронавирусных пациента. Кроме того, COVID-19 зафиксирован еще в 10 районах области.

По данным на 3 августка коронавирус зафиксирован в Волгограде, Волжском и еще 10-ти районах.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С каждым днем в Волгограде и области растет не только численность новых больных, но и число летальных исходов – к 3 августа зафиксирована еще одна смерть от COVID-19. В этот печальный список попал 81-летний житель Волгограда. Пенсионер неделю лечился дома и поступил в больницу уже в тяжелом состоянии. Итого коронавирус унес жизни уже 65-ти волгоградцев. Всего за последние сутки в России от коронавируса умерли 79 человек.