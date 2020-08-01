2020-08-01T16:10:40+03:00
Происшествия

В ДТП в Волгоградской области погиб 18-летний парень

Он опрокинулся в кювет на «девятке»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Парень умер до приезда скорой.Парень умер до приезда скорой.Фото: Тимур ХАНОВ
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Молодой парень не справился с управлением и вылетел в кювет на своей «девятке». Смертельная авария случилась субботней ночью в первый день августа на региональной трассе в Клетском районе Волгоградской области. Позже опрокинувшийся «ВАЗ-21093» заметили проезжавшие по дороге «Михайловка - Серафимович - Суровикино - Клетский» автомобилисты. Спасти попавшего в ДТП юного водителя не удалось.

Как рассказали «КП-Волгоград» в главном управлении МВД по региону, 18-летний водитель скончался на месте происшествия еще до прибытия кареты скорой помощи.

Чуть раньше еще одна авария со смертельным исходом случилась на саратовской трассе. Водитель иномарки сбил внезапно появившегося в ночи на дороге пешехода. Он сам и его пассажирка тоже пострадали.

Всего на дорогах региона за минувшие сутки произошло шесть серьезных ДТП, в которых пострадали и погибли люди. Инспекторы задержали 25 севших за руль пьяными водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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