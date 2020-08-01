В ДТП в Волгоградской области погиб 18-летний парень
Молодой парень не справился с управлением и вылетел в кювет на своей «девятке». Смертельная авария случилась субботней ночью в первый день августа на региональной трассе в Клетском районе Волгоградской области. Позже опрокинувшийся «ВАЗ-21093» заметили проезжавшие по дороге «Михайловка - Серафимович - Суровикино - Клетский» автомобилисты. Спасти попавшего в ДТП юного водителя не удалось.
Как рассказали «КП-Волгоград» в главном управлении МВД по региону, 18-летний водитель скончался на месте происшествия еще до прибытия кареты скорой помощи.
Чуть раньше еще одна авария со смертельным исходом случилась на саратовской трассе. Водитель иномарки сбил внезапно появившегося в ночи на дороге пешехода. Он сам и его пассажирка тоже пострадали.
Всего на дорогах региона за минувшие сутки произошло шесть серьезных ДТП, в которых пострадали и погибли люди. Инспекторы задержали 25 севших за руль пьяными водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU