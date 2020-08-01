Под Волгоградом пешеход погиб под колесами иномарки

Помощь медиков понадобилась водителю и пассажирке иномарки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Минувшей ночью пешеход погиб под колесами иномарки на трассе в Дубовском районе Волгоградской области. ДТП случилось вскоре после полуночи первого августа на дороге «Сызрань - Саратов - Волгоград». 41-летний водитель «Рено Логан» из Татарстана не успел отреагировать на появление на трассе человека.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, 45-летний мужчина решил перейти федеральную трассу в неустановленном месте, к тому же прямо перед приближающейся машиной. Было темно, никаких светоотражающих элементов на пешеходе, разумеется, не было.

От сильного удара пешехода отбросило на дорогу, он погиб на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Досталось и находившимся в салоне иномарки водителю и его пассажирке. Мужчина и женщина получили различные травмы. Сейчас они в больнице.