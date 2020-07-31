В Волгограде вслед за главарем арестовали еще пятерых экстремистов
Громкую спецоперацию по задержанию членов Ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат» провели сотрудники ФСБ и Росгвардии в Волгограде. Центральный районный суд сначала избрал меру пресечения для главаря, а затем для пяти его сообщников.
- Все шестеро проведут в СИЗО до 28 сентября 2020 года, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства сопутствующие их экстремистской деятельности. Выяснить, были ли еще сообщники и помощники, узнать источник финансирования их организации.
Сейчас известно, что члены запрещенного международного объединения своими действиями угрожали стабильности в обществе, государственной безопасности, несли межнациональный раздор, посягали на целостность государства.
У членов организации по месту жительства изъяли запрещенные книги, документы, которые подтверждают их экстремистскую деятельность.
ФСБ публикует видео спецоперации в Волгоградской области.Источник: ФСБ РФ
ИСТОЧНИК KP.RU