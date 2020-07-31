В Волгограде арестовали главаря экстремистов
Днем 31 июля 2020 Центральный суд Волгограда избрал меру пресечения ранее задержанному ФСБ главарю экстремистской ячейки, которая действовала на территории региона. Организатора местного отделения запрещенной в России исламистской организации «Таблиги Джамаат» арестовали в зале суда. В СИЗО он пробудет вплоть до 28 сентября 2020 года.
ФСБ публикует видео спецоперации в Волгоградской области.Источник: ФСБ РФ
Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной службе судов региона, объединение исламистов ставило своей целью посеять раздор в обществе на межнациональной и религиозной почве. Его деятельность также угрожала целостности государства.
По версии следствия, организатор создал в Волгограде экстремистскую ячейку, которая действовала на территории всего региона. В его подчинении было еще пять человек. Все они также задержаны. При аресте у них изъяли запрещенную экстремистскую литературу и подтверждающие их деятельность документы.
ИСТОЧНИК KP.RU