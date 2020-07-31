2020-07-31T13:50:54+03:00
Происшествия

В Волгограде арестовали главаря экстремистов

Центральный райсуд избрал меру пресечения подозреваемому в организации ячейки исламистов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Днем 31 июля 2020 Центральный суд Волгограда избрал меру пресечения ранее задержанному ФСБ главарю экстремистской ячейки, которая действовала на территории региона. Организатора местного отделения запрещенной в России исламистской организации «Таблиги Джамаат» арестовали в зале суда. В СИЗО он пробудет вплоть до 28 сентября 2020 года.

ФСБ публикует видео спецоперации в Волгоградской области.Источник: ФСБ РФ

Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной службе судов региона, объединение исламистов ставило своей целью посеять раздор в обществе на межнациональной и религиозной почве. Его деятельность также угрожала целостности государства.

По версии следствия, организатор создал в Волгограде экстремистскую ячейку, которая действовала на территории всего региона. В его подчинении было еще пять человек. Все они также задержаны. При аресте у них изъяли запрещенную экстремистскую литературу и подтверждающие их деятельность документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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