2020-07-31T16:56:26+03:00
Общество

С лидерах по ковиду вновь Волгоград, Волжский и Камышин

Коронавирус на 31 июля 2020 получил распространение всего в 13 городах и районах Волгоградской области [график, карта]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В больницах в основном городские жители.В больницах в основном городские жители.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Снова максимальный прирост заболевших коронавирусом на 31 июля 2020 в Волгоградской области приходится на три самых крупных города. Волгоград по традиции первый - плюс 34 заразившихся, зафиксирована и новая смерть - уже двадцатая в миллионном городе. Волжский пополнил списки 22 ковидными пациентами – крупный очаг коронавируса там в урологии больницы имени Фишера. И 14 больных на сегодня в Камышине. Также коронавирус на сегодня получил распространение еще в десяти районах Волгоградской области. Приезжих среди новых заболевших снова нет, зараза расползается внутри региона, поражая и детей, и волгоградцев средних лет, и стариков.

Как рассказали в оперштабе, следом идет Михайловка – плюс 6 ковидных пациентов. В Палласовке и Суровикинском районе заболели коронавирусом по три человека, двое – в Руднянском, который меньше всего поражен заразой.

Карта распространения коронавируса в городах и районах Волгоградской области на 31.07.2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Карта распространения коронавируса в городах и районах Волгоградской области на 31.07.2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По одному ковидному больному в прирастающем рекордными темпами Городищенском районе, а также Ленинском, Калачевском, Светлоярском – все вокруг областного центра. Пополнили списки заразившихся также Октябрьский и Старополтавский районы Волгоградской области.

В целом лидеры по общему числу заболевших все те же – это все большие города области, а также Среднеахтубинский район, где сегодня нет положительных тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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