С лидерах по ковиду вновь Волгоград, Волжский и Камышин
Снова максимальный прирост заболевших коронавирусом на 31 июля 2020 в Волгоградской области приходится на три самых крупных города. Волгоград по традиции первый - плюс 34 заразившихся, зафиксирована и новая смерть - уже двадцатая в миллионном городе. Волжский пополнил списки 22 ковидными пациентами – крупный очаг коронавируса там в урологии больницы имени Фишера. И 14 больных на сегодня в Камышине. Также коронавирус на сегодня получил распространение еще в десяти районах Волгоградской области. Приезжих среди новых заболевших снова нет, зараза расползается внутри региона, поражая и детей, и волгоградцев средних лет, и стариков.
Как рассказали в оперштабе, следом идет Михайловка – плюс 6 ковидных пациентов. В Палласовке и Суровикинском районе заболели коронавирусом по три человека, двое – в Руднянском, который меньше всего поражен заразой.
Карта распространения коронавируса в городах и районах Волгоградской области на 31.07.2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
По одному ковидному больному в прирастающем рекордными темпами Городищенском районе, а также Ленинском, Калачевском, Светлоярском – все вокруг областного центра. Пополнили списки заразившихся также Октябрьский и Старополтавский районы Волгоградской области.
В целом лидеры по общему числу заболевших все те же – это все большие города области, а также Среднеахтубинский район, где сегодня нет положительных тестов.
ИСТОЧНИК KP.RU