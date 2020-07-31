Министр культуры поддержала план реконструкции НЭТа

31 Июль 2020 2020-07-31T15:29:49+03:00

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В последний день июля в Волгоград в рабочим визитом снова при ехала министр культуры РФ Ольга Любимова. Если раньше речь шла о реставрации Мамаева кургана и ЦУМа, то на этот раз главным вопросом стало обновление Нового экспериментального театра. Министр вместе с губернатором Андреем Бочаровым осмотрела один из главных театров города и поддержала планы по его реконструкции. Завершить обновление НЭТа в Волгограде планируют в 2023 году. При это его планируют оснастить самым современным оборудованием. Для этого и понадобилась поддержка минкультуры.

- Включение театра в масштабный проект комплексного благоустройства позволят ему стать местом притяжения талантливой молодежи, - отметила Ольга Любимова.

Здание на главной городской площади, где сейчас находится НЭТ, построили еще до революции, в 1915 году. Во время Сталинградской битвы оно было частично разрушено, после войны его восстановили. Открытый в 1952 году театр с тех пор капитально не обновляли. Скульптуры львов на входе со стороны парка рассыпались, горожане даже устроили спасательную операцию. В 2014-м в театре появилась малая сцена-трансформер. С 2018-го начался ремонт. До конца 2021 года в здании укрепят фундамент, заменят коммуникации, отремонтируют кровлю и фасад. Приукрасят и прилегающую территорию. А в 2022 году работы будут идти уже внутри.

Уже с 1 августа в Волгограде и области снимают коронавирусные ограничения и открывают музеи. Побывав в выставочном зале музее Машкова, Ольга Любимова не смогла обойти стороной этот вопрос.

- Все научились пользоваться онлайном, брать информацию, связанную с культурой, из сети. Но мы понимаем, что люди соскучились по привычному формату существования в музейном пространстве. Возможность снова прийти в галерею - это очень ценно, - отметила министр культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU