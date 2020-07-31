2020-07-31T15:29:49+03:00
Общество

Министр культуры поддержала план реконструкции НЭТа

Ольга Любимова 31 июля 2020 года снова приехала в Волгоград
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Ольга Любимова с Андреем Бочаровым осмотрели НЭТ. Фото: АВООльга Любимова с Андреем Бочаровым осмотрели НЭТ. Фото: АВО
Изменить размер текста:

В последний день июля в Волгоград в рабочим визитом снова при ехала министр культуры РФ Ольга Любимова. Если раньше речь шла о реставрации Мамаева кургана и ЦУМа, то на этот раз главным вопросом стало обновление Нового экспериментального театра. Министр вместе с губернатором Андреем Бочаровым осмотрела один из главных театров города и поддержала планы по его реконструкции. Завершить обновление НЭТа в Волгограде планируют в 2023 году. При это его планируют оснастить самым современным оборудованием. Для этого и понадобилась поддержка минкультуры.

- Включение театра в масштабный проект комплексного благоустройства позволят ему стать местом притяжения талантливой молодежи, - отметила Ольга Любимова.

Здание на главной городской площади, где сейчас находится НЭТ, построили еще до революции, в 1915 году. Во время Сталинградской битвы оно было частично разрушено, после войны его восстановили. Открытый в 1952 году театр с тех пор капитально не обновляли. Скульптуры львов на входе со стороны парка рассыпались, горожане даже устроили спасательную операцию. В 2014-м в театре появилась малая сцена-трансформер. С 2018-го начался ремонт. До конца 2021 года в здании укрепят фундамент, заменят коммуникации, отремонтируют кровлю и фасад. Приукрасят и прилегающую территорию. А в 2022 году работы будут идти уже внутри.

Уже с 1 августа в Волгограде и области снимают коронавирусные ограничения и открывают музеи. Побывав в выставочном зале музее Машкова, Ольга Любимова не смогла обойти стороной этот вопрос.

- Все научились пользоваться онлайном, брать информацию, связанную с культурой, из сети. Но мы понимаем, что люди соскучились по привычному формату существования в музейном пространстве. Возможность снова прийти в галерею - это очень ценно, - отметила министр культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградские следователи извлекают останки жертв геноцида
Министр культуры поддержала план реконструкции НЭТа
В Волгограде арестовали главаря экстремистов
«Ротор» проведет контрольный матч с «ЦСКА»
18 беременных волгоградок с коронавирусом находятся в реанимации
Лжебанкиры лишили волгоградцев миллиона рублей
В Камышине снесут пять аварийных домов
Уехала с дачи, но до дома не добралась: в Волгограде полиция ищет девушку в персиковых кроссовках
Тротуары у областной больницы выложили плиткой
Под Волгоградом фура столкнулась с иномаркой: четверо в больнице
В Кировском районе Волгограда 5 августа отключат газ
Из-за ремонта трамвайных путей на один день сократили маршрут №13
В Волгограде мошенник продавал под строительство чужие земельные участки на Горной Поляне
В начале августа волгоградцев ожидают грозы, дожди и шквалистый ветер
Отключат свет 31 июля в трех районах Волгограда
Новую шестиполосную дорогу и мост через ГЭС в Волжском откроют в 2021 году
Волгоград, Волжский и Камышин прирастают ковидом
31 июля отключат воду в Советском районе Волгограда
Новую инфекционную больницу в Волжском достроят к ноябрю
За полгода 12 погибших, 278 пострадавших: в Волжском массово проверят водителей
Под Волгоградом перевернулась «Ауди»: 7-летняя девочка и ее отец в больнице
На юге Волгограда 56-летняя женщина едва не погибла в горящей квартире
Стала известна дата матча Ротор-Зенит
30 июля отключат свет в пяти районах Волгограда
В Волгограде онкобольных детей перевели в ковидную больницу
С 1 августа цены на газ в Волгограде вырастут на 3%