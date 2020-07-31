2020-07-31T13:53:47+03:00
Происшествия

В Волгоградской области ФСБ ликвидировала ячейку исламистов

На шесть членов запрещенной экстремистской организации возбудили уголовное дело [видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В квартирах экстремистов нашли запрещенную литературу.В квартирах экстремистов нашли запрещенную литературу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Волгоградской области сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией ликвидировали ячейку запрещенной в России с 2009 года международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Силовики задержали шестерых исламистов, среди которых руководитель местной ячейки и пятеро ее рядовых членов. ФСБ опубликовало видео спецоперации по задержанию экстремистов.

Во время обысков на квартирах задержанных изъяли экстремистскую литературу и прочие документы, которые подтверждали их причастность к запрещенной исламистской группировке.

ФСБ публикует видео спецоперации в Волгоградской области.Источник: ФСБ РФ

- В отношении организатора и пяти членов ячейки возбуждено уголовное дело по статье «организация деятельности экстремистской организации», - сообщили «КП-Волгоград» в центре общественных связей ФСБ России.

На данный момент все подозреваемые в экстремистской деятельности члены волгоградской ячейки исламистов задержаны. Вскоре суд решит вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие тем временем продолжается.

Позже главаря экстремистов взяли под стражу до 28 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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