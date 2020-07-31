2020-07-31T13:09:28+03:00
Спорт

«Ротор» проведет контрольный матч с «ЦСКА»

Встреча пройдет 2 августа 2020 без болельщиков
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Тренировка на "Зените". Фото: СК "Ротор"Тренировка на "Зените". Фото: СК "Ротор"
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Перед стартом в Премьер-Лиге волгоградский «Ротор» проведет контрольный матч на выезде с армейцами из «ЦСКА». Игра пройдет 2 августа в 13.00 по волгоградскому времени (в полдень по Москве). Из-за ограничений по коронавирусу болельщиков на базу в Ватутинках не пустят.

- Встречу в прямом эфире покажет ПФК ЦСКА (CSKA TV), - сообщили «КП-Волгоград» в СК «Ротор».

Сейчас подопечные Александра Хацкевича вернулись из Кисловодска и готовятся к старту сезона на стадионе «Зенит». Первый матч в Тинькфф РПЛ сезона 2020 – 2021 будет домашним, сине-голубые проведут его с чемпионом страны. Матч «Ротор» - «Зенит» на «Волгоград Арене» пройдет 11 августа. Начнется игра в 19.00 по волгоградскому времени.

Билеты на домашние матчи «Ротора» в продаже еще не появились. Хотя их вовсю предлагают мошенники по цене от 3500 до 15 тысяч рублей.

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Первый матч сезона в Премьер-Лиге «Ротор» проведет на стадионе «Волгоград Арена» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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