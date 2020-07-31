2020-07-31T08:49:10+03:00
Общество

В Кировском районе Волгограда 5 августа отключат газ

5 августа 2020 года останутся без голубого топлива жители одного из поселков [список адресов]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Газа не будет всего семь часов.Газа не будет всего семь часов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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После масштабных отключений газа в конце июля в Дзержинском районе Волгограда ближайшая приостановка поставки голубого топлива в Кировском покажется весьма щадящей. Из-за ремонта систем газоснабжения и газораспределения останутся без газа на неполный день жители лишь одного поселка. Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, в среду, 5 августа 2020 года отключат газ в поселке Саши Чекалина, в домах №7, 8, 56-59, 77 – 86 и 79А. У проживающих по этим адресам волгоградцев не будет возможности приготовить обед на плите и воспользоваться газовым водонагревателем с 10 до 17 часов.

«Газпром межрегионгаз Волгоград» предупреждает: плиту и колонку в это время лучше вообще не включать.

Продолжатся в августе 2020 и профилактические отключения горячей воды, они затронут все без исключения районы Волгограда (график, адреса).

ИСТОЧНИК KP.RU

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