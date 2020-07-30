2020-07-30T11:34:53+03:00
Общество

Новую инфекционную больницу в Волжском достроят к ноябрю

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проверил ход строительства
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новая больница будет оснащена, что называется "с иголочки". Фото: АВОНовая больница будет оснащена, что называется "с иголочки". Фото: АВО
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В Волжском вскоре откроется новая инфекционная больница. Уже в ходе строительства количество мест в ней решили увеличить вдвое – до 120 коек. Здесь будут лечить от инфекций, в том числе от коронавируса, не только жителей Волжского, но и пациентов со всего Заволжья. Уже завершена первая очередь строительства, рассчитанная на 60 койкомест, вторую часть больницы должны ввести в ноябре. В четверг, 30 июля, на стройплощадке в Волжском побывали губернатор Андрей Бочаров и общественники. Они осмотрели приемное отделение и реанимацию, боксы и диагностическую лабораторию.

Первая очередь инфекционки уже готова. Фото: АВО

Первая очередь инфекционки уже готова. Фото: АВО

- Мы должны думать о будущем. Строительство такого комплекса в Волжском - закономерное решение властей, чтобы обезопасить жителей всего Заволжья не только от коронавируса, но и от других инфекционных болезней. Решение было принято исходя из потребностей территории, с учетом обращений медицинского сообщества, - заявил губернатор.

Первая очередь инфекционки рассчитана на 30 взрослых мест и еще 30 боксов для детей. Сейчас здесь завершают монтаж нового современного диагностического и прочего оборудования. Рентген, аппараты искусственной вентиляции легких, кислород в каждом боксе. Идут работы и на улице – территорию больницы и вокруг нее также благоустроят.

В больнице монтируют новое оборудование. Фото: АВО

В больнице монтируют новое оборудование. Фото: АВО

Второй корпус тоже сможет принять 60 пациентов. Работы здесь должны завершить уже к 1 ноября 2020 года. Так что к сезону гриппа больница сможет начать работать в полном объеме. Что касается старой инфекционки Волжского, то построенное 55 лет назад здание не отвечает требованиям, которые предъявляют к медучреждениям в XXI веке. Переоборудовать ее по последнему слову уже не получится.

Сейчас в Волгограде и области общее количество коронавирусных пациентов превысило девять тысяч человек. В инфекционных больницах на лечении 2202 взрослых и 77 детей. Так что новый стационар будет востребован.

- Врачи и медперсонал, все кто задействован сегодня в борьбе с коронавирусной инфекцией, делают практически невозможное, людей спасают каждый день, каждую минуту. И не смотря на проблемы, жару, делают все, чтобы мы в итоге победили. В Волгоградской области сохраняется стабильная и прогнозируемая ситуация по коронавирусу, но ту работу, которую мы начали по модернизации всей системы здравоохранения, в том числе инфекционной службы, нужно продолжать, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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