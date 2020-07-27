Подробности смертельной аварии под Волгоградом: нелегал угробил семь человек, среди которых трое детей

27 Июль 2020 2020-07-27T19:30:11+03:00

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Следователи СУ СК по Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту гибели восьми человек в страшной аварии. Погибли водитель и семь пассажиров Renault Logan.

Машину в оросительном канале возле садоводческого общества "Степное-2" в Среднеахтубинском районе заметили местные жители 27 июня. Они и вызвали полицию. Вскоре на месте ДТП были представители МВД, СК, прокуратуры. Когда автомобиль подняли на поверхность, то внутри нашли восемь тел.

Сейчас уже известно, что за рулем легковушки был гражданин Таджикистана, который, кстати, находился в нашей стране нелегально. Среди пассажиров пятеро цыган и две русских девушки. Трое из них дети: 10,11 и 17 лет.

В машине находились восемь человек.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Предполагают , что водитель не справился с управлением, съехал с дороги и вылетел в воду. Никто не смог выбраться из перегруженной машины, которая за несколько секунд погрузилась в канал. Возможно, люди запаниковали, не смогли быстро сориентироваться.

Куда именно направлялась такая странная компания, пока неизвестно. Есть несколько предположений. Возможно, люди ехали работать на поле, возможно, отмечали день рождение у одного из погибших.

Уголовное дело расследуют лучшие криминалисты и следователи. Более подробную информацию обещают сообщит в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU