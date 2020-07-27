2020-07-27T13:25:49+03:00
Происшествия

В салоне пятеро погибших: под Волгоградом выясняют обстоятельства жуткой аварии

«Рено Логан» вместе с пассажирами и водителем нашли в оросительном канале
Юлия Данильченко
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Обстоятельства случившегося, личности погибших устанавливаются.Обстоятельства случившегося, личности погибших устанавливаются.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сегодня, 27 июля, на номер «112» поступило сообщение о страшной находке: в одном их оросительных каналов недалеко от СНТ «Степное-2» Верхнепогроменского сельского поселения затонул «Рено Логан», четыре пассажира и водитель. Среди погибших – три женщины и двое мужчин.

На месте работают полицейские. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На месте работают полицейские.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Уже есть предварительная версия случившегося: скорее всего, водитель потерял управление над иномаркой и съехал в канал. Находившиеся внутри люди не смогли выбраться из салона. Возможно, они получили серьезные травмы. Это уже установят специалисты.

Машину уже вытащили из канала. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Машину уже вытащили из канала.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В настоящее время на месте обнаружения работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших. По указанию руководства Главка в Среднеахтубинский район выехали начальник областного УГИБДД полковник полиции, специалисты – автотехники ЭКЦ, следователи ГСУ, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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