2020-07-26T15:58:27+03:00
Общество

МЧС Волгоградской области объявило экстренное предупреждение

В регионе вплоть до 30 июля 2020 сохранится чрезвычайная пожароопасность
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ветер осложняет ситуацию с пожароопасностью.Ветер осложняет ситуацию с пожароопасностью.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Каждый день в Волгоградской области возникают десятки ландшафтных пожаров. Порой огонь угрожает жилым домам и лишает людей крова. В ближайшие дни жителей Волгоградской области вновь ожидает палящий зной и отсутствие дождя. Все это может привести к трагическим последствиям. МЧС объявило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в Волгоградской области с 27 по 29 июля 2020 года включительно.

- По сообщению Волгоградского ЦГМС, на большей части территории области и в Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Волгоградцам напоминают, что костры под запретом на всей территории региона. Даже переносной мангал в период особого противопожарного режима использовать нельзя, и даже на даче, и на подворье в частном доме. Под запретом и сжигание мусора. Также горожан просят не бросать горящие спички, окурки, золу. Ввели запрет на посещение лесов. Все это может стать причиной пожара.

Увидели пожар - сразу звоните по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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