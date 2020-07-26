2020-07-26T09:40:56+03:00
Происшествия

Под Волгоградом из-за пастуха выгорело тысяча гектаров степи

Мужчина бросил окурок и не стал тушить разгоревшийся огонь
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Из-за окурка пастуха выгорели степь и две постройки.Из-за окурка пастуха выгорели степь и две постройки.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Тысяча гектаров степи выгорели субботним днем 25 июля в Дубовском районе Волгоградской области. Огонь вплотную подобрался к жилым домам. Полицейским пришлось эвакуировать местных жителей. К счастью, хутора и деревни удалось отвоевать у пожара. Сгорели лишь нежилой дом и хозпостройка в хуторе Полунино. После ликвидации пожара, установили его причину - неосторожное обращение с огнем. Вскоре нашли и задержали поджигателя. Им оказался бросивший непотушенную сигарету пастух.

- Мужчина сознался, что позже заметил возгорание. Но не стал ни тушить огонь, ни сообщать об этом; вместе с напарником они увели скот, покинув место возгорания, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Мужчина заметил начало пожара, но ничео не предпринял. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Мужчина заметил начало пожара, но ничео не предпринял.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Теперь ранее судимому 63-летнему жителю села Горный Балыклей вполне может грозить новый срок. Решение, возбуждать ли уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», или же ограничиться административным наказанием, примут по окончании проверки.

Выгорело тысяча гектаров степи и лесопосадок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Выгорело тысяча гектаров степи и лесопосадок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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