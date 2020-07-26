В Волгоградской области уже 52 стобалльника на ЕГЭ

26 Июль 2020 2020-07-26T12:09:37+03:00

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В Волгоградской области и по всей стране завершился основной период ЕГЭ – 2020. Выпускники уже узнали результаты семи экзаменов. Последними объявили баллы по Истории и физике. Эти предметы смогли сдать на максимум еще 13 волгоградских выпускников. Стобалльников на ЕГЭ по физике всего трое, а вот историю сдали на высший балл сразу десять человек. Всего же на сегодня в регионе 52 стобалльных результатов. Причем один выпускник смог заработать сразу два по сто.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомобразования, сто баллов на ЕГЭ по физике заработали двое ребят из Волгограда - выпускники школы-интерната «Созвездие» и школы №27. Еще один максимум в школе №12 города Волжского.

На максимум знают историю ребята, окончившие школу № 34 Волжского, а также школ №1 Фролово и Камышина, и Еланской школы №2. В Волгограде сразу пять выпускников сдали предмет на 100 баллов. В списке отличившихся вчерашние школьники из лицея №2, гимназий №1 и №14, школы №3 и даже из вечерней школы №10.

Напомним, в этом году выпускников освободили от ЕГЭ, при условии, что они не собираются поступать в вуз. Для остальных самым востребованным предметом стал русский язык. И стобалльников здесь больше всего – 23 человека. Более 5,5 тысяч ребят сдавали профильную математику. В итоге по 100 баллов получили шесть человек. Еще пять максимальных оценок на ЕГЭ по информатике, 4 – по литературе, одна - по географии.

Сейчас 5,2 тысячи выпускников ждут результат по обществознанию, более 2,6 тысячи - по биологии и почти 1,5 тысячи - по химии. А с 3 по 8 августа дополнительный период ЕГЭ - 2020 ждет тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамен в основные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU