На Мамаевом кургане выхаживают новорожденного брошенного бельчонка

24 Июль 2020 2020-07-24T18:53:30+03:00

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Белки поселились на Мамаевом кургане несколько лет назад. Их привезли из Подмосковья в подарок. Пушистые зверьки полюбились посетителям. В этом году в рыжем полку пополнение – сразу 17 зверьков, которые осваиваются на новом месте. Но прибавление в семействе происходит не только благодаря приезжим. Появляется у белок и свое потомство. Недавно неподалеку от Храма Всех Святых обнаружили брошенного новорожденного бельчонка. Как так получилось, что он оказался без присмотра родителей, неизвестно. Но сотрудники музея-заповедника нашли выход, точнее маму для малыша. Ей стала Светлана Зимуковская - администратор музея. Она взяла шефство над пушистиком. Волгоградка кормит бельчонка специальной молочной смесью и забирает на ночь домой. Когда зверек окрепнет, его выпустят на волю: в парк на Мамаевом кургане, где построены домики для белок.

Кстати, проведать белок может любой желающих. Но у сотрудников музея есть два просьбы к любителям животных. Во-первых, не шуметь, во-вторых, кормить только разрешенной едой: свежими фруктами, зелеными овощами, нежареными и нечищенными орехами(только не миндалем). А вот хлеб, сладкое, соленое, фаст-фуд – под запретом. Вы просто можете погубить животных.

stalingrad_battle На Мамаевом кургане выхаживают новорожденного бельчонка

ИСТОЧНИК KP.RU