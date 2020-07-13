2020-07-13T14:09:14+03:00
Общество

На Мамаевом кургане поселятся еще 17 белок

Пушистых зверьков привезли в Волгоград из Подмосковья
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Бельчата родились весной. Фото музея-заповедника Сталинградская битва.Бельчата родились весной. Фото музея-заповедника Сталинградская битва.
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Три года назад на Мамаевом кургане в Волгограде поселились два десятка шустрых пушистых зверьков. Белок музею-заповеднику «Сталинградская битва» подарил министр. Волгоградцам новые обитатели мемориального комплекса очень понравились. За них переживали, приходили проведать и покормить. А белки не только прижились, но и дали потомство. Сегодня пушистых станет еще больше. Из Подмосковья при поддержке облкомприроды в Волгоград привезли еще 17 белок. Вечером их выпустят в парке.

- Пушистые зверьки прошли все карантинные мероприятия, - рассказали «КП-Волгоград» в музее-заповеднике.

Чтобы белки скорее адаптировались и привыкли к новому месту жительства, на Мамаевом кургане для них построят домики и развесят на деревьях еще больше кормушек. А для тех посетителей, кто не прочь пообщаться с забавными зверьками и покормить их, обновят рекомендации.

Найти белок можно на западном склоне. Помните, они боятся резких и громких звуков, им нельзя давать миндаль, сладкое и соленое, мучное и копченое. А вот очищенные грецкие орехи и фундук зверьки с удовольствием припрячут в своих запасах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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