Волгоградские школы могут не открыться в сентябре
Чем ближе новый учебный год, тем больше волгоградцев волнует вопрос: «Пойдет ли детвора 1 сентября в школу?». «Так покупать ребенку форму или можно опять в пижаме учиться?» - горестно шутят волгоградцы. Но, судя по новому постановлению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, не до смеха. Данный документ продлевает запрет на посещение образовательных организаций на неопределенный срок.
- Окончательное решение о том, как будут работать школы в новом учебном году, будет принято до 20 августа с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, - уточняют в оперативном штабе. И добавляют: Какой она будет – зависит от нас.
Именно поэтому с сегодняшнего дня в Волгоградской области не сняли, а еще ужесточили ограничения по коронавирусу.
Что касается детских лагерей отдыха, то они все-таки заработают с 1 августа. Но! Во-первых, работать они будут в очень жестких условиях, во-вторых, не будут принимать детей из других регионов. Кроме того, облздраву поручили закрепить за каждым лагерем медучреждение, куда в случае чего будут госпитализировать заболевших. Для этого будет разработать план маршрутизации и эвакуационных мероприятий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Волгоградской области продлили и ужесточили ограничения по коронавирусу
До 9 августа 2020 года продлен режим самоизоляции для работающих пенсионеров старше 65 лет (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU