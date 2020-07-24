Волгоградские школы могут не открыться в сентябре

24 Июль 2020 2020-07-24T15:06:41+03:00

Окончательное решение по тому, как будут работать учебные заведения региона, примут к 20 августа

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Чем ближе новый учебный год, тем больше волгоградцев волнует вопрос: «Пойдет ли детвора 1 сентября в школу?». «Так покупать ребенку форму или можно опять в пижаме учиться?» - горестно шутят волгоградцы. Но, судя по новому постановлению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, не до смеха. Данный документ продлевает запрет на посещение образовательных организаций на неопределенный срок.

- Окончательное решение о том, как будут работать школы в новом учебном году, будет принято до 20 августа с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, - уточняют в оперативном штабе. И добавляют: Какой она будет – зависит от нас.

Именно поэтому с сегодняшнего дня в Волгоградской области не сняли, а еще ужесточили ограничения по коронавирусу.

Что касается детских лагерей отдыха, то они все-таки заработают с 1 августа. Но! Во-первых, работать они будут в очень жестких условиях, во-вторых, не будут принимать детей из других регионов. Кроме того, облздраву поручили закрепить за каждым лагерем медучреждение, куда в случае чего будут госпитализировать заболевших. Для этого будет разработать план маршрутизации и эвакуационных мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU