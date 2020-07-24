Обсуждайте, предлагайте: проект преобразования поймы Царицы разместили в соцсетях

24 Июль 2020 2020-07-24T11:41:07+03:00

Каждый волгоградец может внести свои предложения и коррективы в этот проект. Фото центра ВЯЗ.

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Наверняка уже все волгоградцы слышали о планах властей преобразить территорию поймы Царицы до неузнаваемости. Полгода специалисты центра «ВЯЗ» разрабатывали концепцию благоустройства участка – от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной. Предложений много, урбанисты постарались учесть все пожелания горожан. Чиновники одобрили. Теперь предлагают ознакомиться и вам.

Для этого проект разместили в социальных сетях, чтобы каждый житель Волгограда смог принять участие в обсуждении. Ознакомиться можно здесь и здесь.

- В презентации представлен генеральный план территории и визуализация основных зон. Территорию поделили на функциональные зоны: парковая часть для прогулок, спортивный кластер с аквапарком для активного отдыха, лаунж-зоны и арт-объекты. На склоне поймы рядом с ГДЮЦ предполагается сделать детскую зону, а в низине выделено место для тихого отдыха с искусственными водоёмами, - отмечают авторы проекта.

Смотрите, оценивайте, вносите свои предложения и коррективы.

ИСТОЧНИК KP.RU