2020-07-10T12:18:54+03:00
Общество

Царицынская крепость и историческая тропа украсят пойму Царицы

Такое решение для Волгограда предлагают архитекторы центра «ВЯЗ» [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сейчас эта часть поймы заросла камышом, бурьяном и мусором.Сейчас эта часть поймы заросла камышом, бурьяном и мусором.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Полузасохшие вязы, бурьян выше человеческого роста, камыши и горы мусора – именно так сейчас выглядит пойма реки Царицы от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной. В пятницу, 10 июля, главный архитектор центра «ВЯЗ» Дмитрий Селивохин вместе с журналистами и общественниками прогулялся по пойме и представил концепцию отдельных локаций, которые урбанисты предлагают создать на этой пустоши. Помимо фруктовых садов, экотропы и аквапарка в планах спортивная зона с бассейнами, историческая тропа и даже зеленая крепость Царицына в миниатюре.

Зеленая топиарная крепость расскажет об истории города. Фото: ВЯЗ

Зеленая топиарная крепость расскажет об истории города. Фото: ВЯЗ

В пойму реки Царицы спускаемся со стороны «Пирамиды» по петляющей среди гор мусора тропинке. Сейчас здесь гулять просто неприятно. И это самый центр Волгограда – граница Центрального и Ворошиловского района.

Главная идея архитекторов – соединить два района экотропой, сделать пойму доступной для отдыхающих, чтобы не пришлось наворачивать лишние километры для спуска, выдержать баланс между закрытыми и открытыми площадками, а также наполнить это место зеленью – она должна занимать порядка 80% всего пространства. Сделать это место хотят не типовым и обезличенным, как большинство проектов «Комфортной среды» с километрами тротуарной плитки, а особенным и приятным для отдыха. Чтобы волгоградцы приезжали сюда всей семьей на целый день.

Пока же на месте парка кучи мусора. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пока же на месте парка кучи мусора.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЦАРИЦЫН В МИНИАТЮРЕ

Различных павильонов в пойме предлагают множество, но капитальное большое здание лишь одно – аквапарк. Его задумали сделать гораздо больше, чем в Волжском. Он будет спускаться вниз каскадами со стороны Центрального района.

Так будет выглядеть аквапарк. Фото: ВЯЗ

Так будет выглядеть аквапарк. Фото: ВЯЗ

Центральный и Ворошиловский районы соединит большой петляющий пешеходный мост – экотропа. Чтобы пройти из одного района в другой не нужно будет спускаться вниз или идти к путепроводу. Авторы идеи считают, что так объединят разрезанный на две части город. А пойма не станет еще одним местом, куда никто не будет ходить просто потому, что добираться сюда неудобно.

От Астраханского моста через весь парк до улицы Глубокоовражной пройдет историческая тропа. Часть пути пройдет под навесом, так что будет, где укрыться в случае непогоды и спрятаться от палящего солнца летом. По пути расставят стенды с экскурсом в историю города. Волгоградцам и гостям города покажут Царицын, которого нет.

- Именно отсюда стартовало развитие города, а сейчас все это культурное наследие исчезает с каждым годом. Эта экспозиция должна зашить в ткань городской среды память о Царицыне, что бы территория поймы была в том числе образовательно-культурным пространством, - подчеркивает Дмитрий Селивохин.

Бурьян и камыш, да вязы - основная растительность поймы на сегодня. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Бурьян и камыш, да вязы - основная растительность поймы на сегодня.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как будет выглядеть пойма Царицы в Волгограде.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Еще одна задумка архитекторов – макет крепости Царицын из топиариев и скульптур напротив цирка. Это будет прогулочная беседка, абрис которой сделан в виде крепости. В ней установят макеты, показывающие, как менялась архитектура города от Царицына до наших дней, как из поймы рос город, как потом он вытянулся вдоль реки. Рядом, в центре поймы хотят сделать интерактивный музей на эту же тему.

ФРУКТОВЫЕ САДЫ И ЭКОЗОНЫ

От цирка к мосту на склоне высадят фруктовые и ягодные деревья. Сады будут не только красиво цвести, но и давать плоды. Так что можно собирать их и делать, например, фирменное варенье из поймы – вкусный сувенир для наших гостей.

Также в пойме хотят сделать несколько экозон, которые будут рассказывать о местной флоре и фауне. Часть из них разместится рядом с ДЮЦем. Задача архитекторов – создать тенистую зону. Но часть существующих деревьев все же придется спилить.

Пешеходный мост соединит два района и позволит без проблем спуститься в пойму. Фото: ВЯЗ

Пешеходный мост соединит два района и позволит без проблем спуститься в пойму. Фото: ВЯЗ

- Открытое пространство перед интерактивным музеем – это не парк, а скорее, городская площадь для проведения мероприятий. С нее, пройдя под Астраханским мостом, мы должны попадать в тенистое пространство, полное деревьев и различных зон отдыха. Здесь будет реализовано множество экотехнологий от солнечных батарей до геотермального отопления аквапарка, - таким видят архитекторы будущее поймы реки Царицы.

Спортивная зона расположится в части поймы Царицы у «Конфила». У ДЮЦа – детская зона с искусственными горами, скалодромом, площадкой для дрон-рейсинга. Также здесь задумали два скейт-парка - один будет под Астраханским мостом.

Таким может стать это место через несколько лет. Фото: ВЯЗ

Таким может стать это место через несколько лет. Фото: ВЯЗ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОНАДОБЯТСЯ МИЛЛИАРДЫ

- Раньше в пойме задумывали зоопарк. До войны он в Сталинграде был и славился на все Поволжье. Многие вспоминают об этом и сейчас. Но, наверное, зоопарки – это уже не модно. Однако мне понравилась идея с историей Царицына, - говорит почетный архитектор России Михаил Норкин.

В целом устроит новая концепция, не предполагающая очередную бетонную пустошь, и волгоградцев. Главное, чтобы этот проект не стал очередным в пыльном ящике нашей городской истории. Освоить пойму Царицы планировали еще с советских времен, было множество концепций и планов, но дальше дело так и не пошло.

На то, чтобы привести это место в божеский вид, понадобятся миллиарды. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На то, чтобы привести это место в божеский вид, понадобятся миллиарды.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Не так много рецептов, что здесь можно сделать, - считают молодые архитекторы.

Территория большая и очень заброшенная. Чтобы все эти идеи реализовать понадобятся несколько лет и миллиарды рублей.

- Чтобы этот проект был абсолютно реалистичен, и чтобы он окупился за 8 – 10 лет, нужно, чтобы каждый посетитель каждый месяц оставлял здесь 18 рублей прибыли. Для этого достаточно купить, например, кофе. Это вполне реально, - отвечает на вопрос корреспондента «КП-Волгоград» Дмитрий Селивохин.

Но это лишь предварительные расчеты. Сначала концепцию должен утвердить градостроительный совет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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