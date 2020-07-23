2020-07-23T16:10:13+03:00
Происшествия

От коронавируса умер адвокат экс-главы волгоградского СУ СК Михаила Музраева

Юрий Востриков скончался от COVID-19 сегодня, 22 июля
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Адвокату было всего 48 лет. Фото с сайта адвокатской компании antireid.ruАдвокату было всего 48 лет. Фото с сайта адвокатской компании antireid.ru
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Сегодня, 22 июля, стало известно о том, что от коронавируса в Волгограде скончался адвокат Юрий Востриков. Его имя хорошо известно не только в Волгограде, но и за его пределами. И он был одним из тех, кто защищал в суде бывшего главного следователя региона Михаила Музраева. Именно после их встречи в «Лефортово» Музраева отправили на карантин.

К счастью, ни у кого из участников той встречи коронавирус больше не подтвердился.

- Мы сдавали тесты. Больше ни Музраев, и никто другой из его адвокатов не заразился, - сообщил корреспонденту КП-Волгоград Владимир Семенцов.

Кстати, Юрий Востриков защищал также небезызвестного уже в Волгограде администратора лодочной станции Леонида Жданова, которого хотели признать причастным к гибели 11-ти человек на затонувшем в 2018 году катамаране.

Юрию Вострикову было всего 48 лет. Предположительно он заразился коронавирусом в Москве, куда летал на встречу с подсудимым Музраевым. Его госпитализировали почти сразу по возвращению из столицы, медики диагностировали у него двухстороннюю пневмонию. Несколько недель врачи боролись за его жизнь, но не спасли.

"КП-Волгоград" выражает свои соболезнования родным и близким умершего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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