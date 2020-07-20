2020-07-20T15:32:00+03:00
Общество

Михаил Музраев попал на карантин по коронавирусу

Экс-глава следкома Волгоградской области мог заразиться от заболевшего ковидом адвоката
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Михаил Музраев в Лефортово второй год. Фото: СКРМихаил Музраев в Лефортово второй год. Фото: СКР
Изменить размер текста:

Один из адвокатов арестованного по обвинению в теракте экс-главы следственного комитета Волгоградской области Михаила Музраева слег с коронавирусом и пневмонией. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сам же генерал после встречи с защитником находится в «Лефортово» на карантине. Музраев и все его адвокаты тоже сделали тесты на коронавирус. Но пока они отрицательные.

- Скорее всего, он заразился в другом месте. Две недели назад все адвокаты встречались в Музраевым в «Лефортово». Потом пообщались сами между собой. После он улетел в Волгоград. В четверг там с кем-то встретился, и уже в пятницу ему стало плохо. Сдал анализы, подтвердился коронавирус. В субботу его положили в больницу, неделю он пролежал нормально. Потом состояние резко ухудшилось. Сейчас у него поражено 85% легких, он на ИВЛ, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» адвокат Владимир Семенцов.

В минувший четверг адвокаты вновь встречались с карантинным генералом.

- Нам его дали. Но и он, и мы были в защитных костюмах, - отметил наш собеседник.

Напомним, Михаил Музраев томится в СИЗО уже второй год и пробудет там до 9 августа.

Ориентировочно в ноябре следователи будут обязаны предъявить обвинения и доказательства. Адвокаты генерал-лейтенанта уверены, что будут тянуть до последнего. Сам Михаил Музраев и сейчас скептически относится к тому, что его подозревают в терроризме. Напомним, его обвиняют в организации теракта – поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Квартиру с плесенью и мухами теперь не узнать: незнакомцы сделали «настоящий евроремонт» для матери четырех детей
Сибирячка воспитывает ребятишек в старом доме, жилье из-за сырости покрылось грибком. Узнав, в каких условиях живут малыши, посторонние люди скинулись на материалы
Вернуть Фургала невозможно, митинги убивают край, но Москва хотя бы нас услышит
Неожиданное мнение высказала один из самый авторитетных и уважаемых политиков Хабаровского края, один из ближайших соратников губернатора Фургала, председатель законодательного собрания Ирина Зикунова
Новости 24
Жителям двух районов Волгограда отключат свет 21 июля
Волжанкам за красивые глаза подарят проездной
Мошенника, обманувшего волгоградца на 25 тысяч, нашли в Ростове
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
На месте гранитных трибун на площади в центре Волгограда строят 12 лестниц к собору
Волгоград и Волжский вновь бьют рекорды по коронавирусу
Из Волгограда на байк-шоу в Крым отправят музейный танк и грузовик
Волгоградская область готовится к вспышке коронавируса у отпускников
Поругался с соседками: под Волгоградом пироман сжег три дачных дома
В Волгограде в рамках нацпроекта отремонтируют улицу Василевского
13-летний волгоградец на мопеде сбил двух девушек
Ворвались в дом и избили: в Городище грабители напали на фермера
35-летний лихач из Волжского сбил четверых пешеходов
В Волгограде нашли расчлененный труп мужчины
Под Волгоградом от коронавируса умерла 53-летняя женщина
В села Волгоградской области проводят газ
Сделала замечание: собачница из Волжского пыталась утопить женщину на пляже
Под Волгоградом пенсионер на «Ниве» врезался в мотоциклиста
К бунтующим дольщикам ЖК «Адмиралтейский» в Волгоград приедут эксперты из Москвы
Чиновники одобрили идеи урбанистов по благоустройству поймы Царицы
Волгоградцы просят спасти покалеченного бельчонка на Мамаевом кургане
В Волгограде растет число коронавирусных больных
Медик из Волгограда отдала мошенникам свою годовую зарплату
В центре Волгограда заметили гуляющего черного кабана
На Астраханском мосту в Волгограде ремонтируют тротуары
Сотрудницу налоговой, чье тело нашли в пруду Волгограда, убил ее молодой сосед
Под Волгоградом грузовик насмерть сбил 15-летнего велосипедиста
В Волгограде спецназ задержал продавца героина
В общежитии волгоградского вуза нашли застреленного сторожа