Михаил Музраев попал на карантин по коронавирусу

Один из адвокатов арестованного по обвинению в теракте экс-главы следственного комитета Волгоградской области Михаила Музраева слег с коронавирусом и пневмонией. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сам же генерал после встречи с защитником находится в «Лефортово» на карантине. Музраев и все его адвокаты тоже сделали тесты на коронавирус. Но пока они отрицательные.

- Скорее всего, он заразился в другом месте. Две недели назад все адвокаты встречались в Музраевым в «Лефортово». Потом пообщались сами между собой. После он улетел в Волгоград. В четверг там с кем-то встретился, и уже в пятницу ему стало плохо. Сдал анализы, подтвердился коронавирус. В субботу его положили в больницу, неделю он пролежал нормально. Потом состояние резко ухудшилось. Сейчас у него поражено 85% легких, он на ИВЛ, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» адвокат Владимир Семенцов.

В минувший четверг адвокаты вновь встречались с карантинным генералом.

- Нам его дали. Но и он, и мы были в защитных костюмах, - отметил наш собеседник.

Напомним, Михаил Музраев томится в СИЗО уже второй год и пробудет там до 9 августа.

Ориентировочно в ноябре следователи будут обязаны предъявить обвинения и доказательства. Адвокаты генерал-лейтенанта уверены, что будут тянуть до последнего. Сам Михаил Музраев и сейчас скептически относится к тому, что его подозревают в терроризме. Напомним, его обвиняют в организации теракта – поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.