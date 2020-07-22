Новые вспышки коронавируса зафиксировали в Волгограде, Волжском и Камышине

22 Июль 2020 2020-07-22T13:33:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Число новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области не успеет снизиться, как снова растет – опять 96 случаев за день. Особенно стремительно прирастают ковидными пациентами в последние дни три самых крупных города региона. На сегодня в Волгограде 60 новых заразившихся, в Камышинском районе – 15, а в Волжском прибавилось 8 больных. Цифры растут. При этом в географии распространения коронавируса в Волгоградской области на 22 июля 2020 всего семь районов региона. Завозных случаев нет, большая часть волгоградцев уже не знает, где подцепили заразу.

По данным оперштаба, два района Волгоградской области внесли в списки ковидных по четыре пациента – это Городищенский и Котельниковский. Заболели и два жителя Котово. А в Жирновске, Михайловском и Ленинском районах на сегодня всего по одному подхватившему коронавирус. Зато Михайловка бьет рекорды по смертности, там уже официально подтвердили шесть летальных исходов. Последней умершей стала 52-летняя женщина.

В целом число заразившихся в Волгограде перевалило за 3,5 тысячи человек, в Волжском заболел 651 человек, в Камышине – 559. Еще в пяти районах области по три сотни ковидных жителей.

Распределение заболевших коронавирусом волгоградцев по возрастным категориям остается прежним. Среди пациентов мало детей и молодежи, зато старше 50-ти лет на сегодня сразу 51 человек.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 22 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU