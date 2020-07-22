От коронавируса умерла женщина из Михайловского района

Фото администрации ВО.

За последние сутки к 22 июля в России еще у 165 умерших пациентов подтвердили коронавирус. В этом списке есть и волгоградка, точнее жительница Михайловского района Волгоградской области ей было 52 года.

Эта женщина стала 55-й в летальном списке COVID-19 нашего региона. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном оперативном штабе, эта женщина попала в число контактных одного из ранее выявленных коронавирусных больных. Когда ей сделали тест, печальный диагноз подтвердился. Ее госпитализировали, но к тому времени у нее уже развилась двухсторонняя пневмония. Болезнь стремительно прогрессировала, плюс сказались старые хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

- Несмотря на оказываемую медпомощь в соответствии со всеми рекомендациами Минздрава России, женщина скончалась, - констатируют в оперштабе.

Надо сказать, что это не окончательная цифра летальных исходов в нашем регионе от COVID-19. И на сегодняшний день на лечении с подтвержденным коронавирусом находятся в Волгоградской области 3496 человек, в том числе 177 детей.