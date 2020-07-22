23 волгоградских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому

22 Июль 2020 2020-07-22T11:54:10+03:00

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Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в этом году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Самым массовым стал экзамен по русскому языку. Поэтому ребята сдавали его в течение двух дней. Большая часть волгоградцев писала русский 6 июля. Результат в сто баллов показали 14 человек. Среди тех, кто проходил испытания 7 числа, еще девять выпускников Волгоградской области получили высший балл за экзамен. Всего же в регионе высшие оценки заработали уже 33 человека.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомобразования, максимум по русскому языку у выпускников лицея №5, гимназии №3 и школы №57 Волгограда. Два стобалльника в Волжском - в лицее №1 и школе №14. Также высшие оценки заработали на госэкзамене выпускницы школы №3 из Суровикино и Купцовской школы Котовского района. Отличилась и студентка волгоградского медколледжа, которая решила продолжить обучение.

Вскоре станут известны результаты ЕГЭ по профильной математике. Также ребятам предстоит дождаться итогов экзамена по химии, который в этом году был очень сложным, биологии, физике и другим предметам. Сегодня ребята сдают устно иностранные языки. Впереди - резервные дни и выпускные вечера, а после - приемная кампания в вузы.

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ИСТОЧНИК KP.RU