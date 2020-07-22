В Волгограде готовятся к новой реконструкции набережной

22 Июль 2020 2020-07-22T10:33:36+03:00

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В День города 2020 в Волгограде откроют часть обновленной нижней террасы Центральной набережной, где расположился музей под открытым небом – бронекатер БК-31. Такое решение приняли 22 июля на выездном совещании, которое губернатор Андрей Бочаров провел на берегу Волги. Полностью обновленную набережную откроют лишь в 2021 году. А власти региона уже строят планы на реконструкцию следующей ее части – от музея-панорамы и бронекатера БК-13 до стадиона «Волгоград Арена». Уже в этом году начнется разработка проекта. В нем обещают учесть мнения и пожелания волгоградцев.

- В следующем году мы увидим полномасштабное открытие всех трех уровней набережной, она будет полностью благоустроена. По сути это новая набережная, - отметил Андрей Бочаров. - Теперь это надо все соединить, предусмотреть полностью инфраструктуру, которая позволит Волгограду быть по-настоящему современным городом на берегу Волги.

Напомним, на обновленной нижней террасе строят несколько фонтанов и амфитеатр, высадят деревья вдоль променада. Вместо пустоши, которая была там много лет, появится новая визитная карточка города-героя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/661886" frameborder="0"></iframe> Как будет выглядеть набережная Волгограда к 2022 году.На обновление набережной 62-й Армии потратят 2 миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU