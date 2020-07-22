Музей-памятник БК-31 в Волгограде откроют в день города

В День военно-морского флота на набережной города-героя Волгограда планировали открыть мемориальный комплекс в память о защищавших Сталинград моряках Волжской военной флотилии. Его частью станет легендарный бронекатер БК-31, который подняли со дна Волги. Чтобы защитить от разрушения, изрешеченное вражескими снарядами судно поместили в стеклянный саркофаг. Вечером пробоины будут подсвечивать красным светом. Сам бронекатер будет плыть по виртуальным волнам. Новую подсветку уже протестировали вечером 21 июля. А утром в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров оценил готовность мемориала к открытию и заявил, что доступ волгоградцам сюда откроют лишь осенью - в день города.

- Принято решение об открытии участка нижней террасы набережной и памятника БК-31 в День города-героя Волгограда в сентябре. Получается достойно, и наш бронекатер будет продолжать нести службу в городе-герое Волгограде, выполняя задачу по защите исторического наследия, - заявил Андрей Бочаров.

БК-31 поместили в стекляннцый саркофаг.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/791909" frameborder="0"></iframe> Подсветка легендарного бронекатера БК-31 на набережной Волгограда.Геннадий БИСЕНОВ

По словам руководителя проекта Анны Василевской, бронекатер БК-31 снова отправится в плавание, теперь уже виртуальное. Это обеспечат специальная инсталляция в виде волны, звуковые и световые эффекты.

Воду имитирует световая инсталляция в виде волны.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Открыть БК-31 планировали еще в мае. Но в итоге торжества перенесли в очередной раз.

Последние приготовления к открытию памятника-музея.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Напомним, БК-31 защищал наш город в годы Сталинградской битвы, переправлял за Волгу жителей и раненых бойцов. Он затонул 9 октября 1942 года у острова Голодный. Команда сражалась до последнего. Бронекатер случайно обнаружили дайверы. А осенью 2017 года судно подняли со дна реки. Операция была уникальной и очень сложной. Но основная работа была еще впереди.

Бронекатер эффектно выделяет подсветка.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На борту затонувшего бронекатера обнаружили останки 11 членов экипажа. Их имена удалось установить. Моряков с почестями захоронили на мемориальном кладбище в Рассошках. Сам бронекатер отреставрировали. Теперь он будет частью музейно-выставочного комплекса под открытым небом в обновленной части Центральной набережной Волгограда.

Все закрывающие пробоины чопики на месте.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Уже осенью на БК-31 планируют интерактивную выставку, которая расскажет героическую историю бронекатера и его экипажа.