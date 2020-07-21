Мы готовы перекрывать дороги: дольщики ЖК «Адмиралтейский» в Волгограде дали властям 20 дней на возобновление стройки

21 Июль 2020 2020-07-21T12:19:53+03:00

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Пошел шестой день, как в Красноармейском районе Волгограда бунтуют дольщики ЖК «Адмиралтейский». Доведенные до отчаяния люди уже не верят никаким обещаниям и заявлениям власть имущих, они ждут только действий. После того, как семьи вышли с плакатами к стройплощадке, разбили там палаточный городок и объявили, что устроят не только митинг, но и голодовку, в обладминистрации провели экстренное заседание с участием прокуратуры, а в Волгоград прибыли эксперты Фонда защиты прав дольщиков. Переговоры были жаркими. Дольщики отложили голодовку, но не отменили ее.

«Мы, дольщики, переносим голодовку на 16 августа. Мы даем властям возможность реабилитироваться в наших глазах и возобновить строительство ЖК. И предупреждаем, что готовы не только голодать, но и транспортные артерии города. Мы, дольщики, предупреждаем: даже не думайте переносить/откладывать возобновление строительства. Иначе мы объединим всех обманутых из долгостроев города и выйдем на новый митинг, только он будет гораздо больше», - такой «компромисс в ультимативной форме» выдвинули волгоградские дольщики по итогам последних встреч с власть имущими. Бунт затих, но не окончен.

ИСТОЧНИК KP.RU