2020-07-20T17:09:02+03:00
Общество

С дольщиками ЖК «Адмиралтейский» и «Династия» работают эксперты Фонда защиты прав граждан

В Волгограде прокуратура встретилась с обманутыми дольщиками
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дольщики ждут квартир много лет. Фото: АВОДольщики ждут квартир много лет. Фото: АВО
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В Волгограде обманутые дольщики долгостроев в ЖК «Адмиралтейский» и «Династия» дошли до точки невозврата и даже готовы объявить голодовку. Слишком долго они ждут свои недостроенные квартиры. Накануне в прокуратуре Волгоградской области прошло заседание с участием чиновников, депутатов, госстройнадзора, главы города и самих дольщиков. Власти запустили процедуру, чтобы достроить эти проблемные дома при помощи Фонда защиты прав дольщиков. Эксперты уже прибыли в регион, а прокуратура готовится передать в суд уголовное дело на застройщика.

- Уголовное дело в отношении застройщика находится на завершающей стадии расследования, - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Еще в мае регион подписал соглашение с Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства. Тот должен предоставить субсидии на достройку пяти догостроев, среди которых ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия». Сегодня в Волгоград прибыли эксперты фонда, чтобы оценить ситуацию на месте. Как только будут улажены все необходимые формальности, застройщик выйдет на объекты. Власти уверяют: у него есть все, чтобы завершить долгострои в течение трех – шести месяцев. Тем временем для дольщиков в прокуратуре и обладминистрации откроют специальные «горячие линии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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