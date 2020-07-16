В четырех районах Волгограда отключат свет 17 июля

16 Июль 2020 2020-07-16T15:57:08+03:00

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В последний будний день этой недели тысячи волгоградцев вновь останутся без электричества, возможности воспользоваться электрочайником, греющимися продуктами в холодильниках и без дарящих прохладу сплит-систем. Благо жара немного спала. В пятницу энергетики продолжат плановые ремонты электросетей, из-за которых отключат свет в отдельных кварталах четырех районов Волгограда. В графике отключения электричества на 17 июля 2020 года Советский, Кировский, Тракторозаводский и Дзержинский районы Волгограда. В последнем обесточат больше всего домов. Без света жители останутся кто на четыре часа, кто на весь день. Многие будут терпеть неудобства уже не в первый раз.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети ЮГ - Волгоград», отключения света 17 июля 2020 на весь день с 9 до 17 часов ожидают жителей ТОС «Латошинские пруды» Тракторозаводского района. В Кировском придется с 9 до 13 часов пострадать жителям пяти многоквартирных домов на улице Кирова - № 101, 105, 107, 107а и 107б.

А в Советском районе Волгограда в пятницу, 17 июля, обесточат дома на трех улицах «частника»: Алексеевской (дома № 1/5, 1/6, 1/7, 2); Логовской (дома № 8, 10/1, 10/2 и 12; Тормосиновской (дома № 9-21, 12, 14, 18-24).

И, наконец, в Дзержинском районе снова отключат свет на Ангарском. В перечне остающихся без электроснабжения адресов уже в который раз улицы Полины Осипенко, дома № 6, 8 и 18; и Семигорская, дом 3. Их обесточат с 8 утра до 17 часов. И с девяти утра не будет электричества на улицах по адресам: Ученическая, 34; Ангарская, 21-25, 31-47; Паникахи, 8-20, 7, 9; Тургенева, 11-29, 20, 24; Нильская, 3, 5; а также в частном секторе на улице Маркина, в домах № 2-6 и 1-5. Воспользоваться электроприборами живущим здесь волгоградцам можно будет также после пяти вечера.

Затем энергетики сделают перерыв до понедельника, дав волгоградцам и своим работникам небольшую передышку.

Смотрите полный график отключения горячей воды в июле 2020 года в Волгограде (список адресов).

ИСТОЧНИК KP.RU