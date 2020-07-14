2020-07-14T17:20:44+03:00
Происшествия

На юге Волгограда нашли тело мужчины, пропавшего на надувной лодке

Следователи проводят проверку
Юлия Данильченко
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Днем 14 июля в Красноармейском районе Волгограда в Волге нашли тело 37-летнего Алексея Кашавкина. Напомним, он пропал еще 10 июля около семи часов вечера. Мужчина, отдыхавший в компании с друзьями, решил покататься на надувной лодке с мотором. Его не было какое-то время, товарищи забили тревогу. Затем саму лодку прибило к берегу, но без Алексея.

Все эти дни сотрудники правоохранительных органов разыскивали пропавшего без вести. По предварительной версии, он мог утонуть и искали его в реке. Были предположения, что волгоградец решил поплавать и судно унесло, а сам он не смог выбраться на берег. Или случайно выпал и захлебнулся.

В настоящий момент водолазы извлекли тело из воды, личность погибшего установили.

- По факту обнаружения тела организована проверка, устанавливаются все обстоятельства, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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