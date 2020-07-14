2020-07-14T09:05:49+03:00
Происшествия

Сел на лодку и уплыл: четвертые сутки на Волге ищут 37-летнего волгоградца

Еще 10 июля мужчина решил покататься на моторке и пропал
Юлия Данильченко
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10 июля 2020 года около семи часов вечера пропал 37-летний Алексей Кашавкин из Волгограда. В момент исчезновения он находился на острове Денежный в акватории реки Волга, отдыхал. Затем решил прокатиться на резиновой лодке с мотором и уплыл в неизвестном направлении. До сих пор об Алексее ничего неизвестно. Домой он так и не вернулся, связи с ним нет. В момент пропажи на мужчине были одни плавки голубого цвета.

Информацию можно сообщить по указанным на ориентировке контактам.

Информацию можно сообщить по указанным на ориентировке контактам.

Сейчас к поискам волгоградца подключены правоохранительные органы. Сотрудники полиции активно разыскивают Алексея, а волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» распространяют в соцсетях ориентировку. На вид Алексею лет 35-40, он высокий – около 180 сантиметров. Волосы темно-русые, карие глаза.

Информацию можно сообщить по указанным на ориентировке контактам, в том числе на номер "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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