2020-07-14T15:31:21+03:00
Общество

В Волжском подорожает проезд на паромной переправе

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области утвердил новую стоимость билета
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Проезд подорожает на три рубля. Фото: Татьяна РАСЮКПроезд подорожает на три рубля. Фото: Татьяна РАСЮК
Изменить размер текста:

Четыре года жители города Волжского ездили на свои фазенды на пароме по неизменному тарифу. Каждый дачник платил за проезд 22 рубля. И вот с пятницы, 24 июля 2020 года, стоимость одной поездки на паромной переправе вырастет на три рубля или на 13,6 процента. Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, цена билета на пригородном маршруте внутреннего водного транспорта «Волжский – СНТ «Дачник-1» теперь будет равна 25 рублей. При этом волжане получают значительную льготу, ведь реальная стоимость проезда в четыре с лишним раза выше.

Так, по официальным данным, перевозка каждого пассажира на паромной переправе Волжского обходится в 114,6 рубля. Но разницу между экономически обоснованным тарифом и стоимостью билета перевозчику компенсируют в виде субсидии из регионального бюджета. Поэтому для волжских дачников подорожание проезда будет незначительным.

Напомним, с 1 июля 2020 года для всех жителей Волгоградской области на 4 - 6% подорожают коммунальные услуги. Тарифы на газ вырастут на 3%, но с 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На юге Волгограда нашли тело мужчины, пропавшего на надувной лодке
На видео попал пожар на магистральном газопроводе под Волгоградом
Пять районов Волгограда останутся без света 15 июля
Больше дождь не затопит: в центре Волгограда меняют ливневку
В Волжском подорожает проезд на паромной переправе
Волгоградский фермер потратил 4,5 миллиона грантовых денег на свои кредиты
Под Волгоградом иномарка врезалась в «КамАЗ»: водитель погиб
213 молодых специалистов «Россети Юг» получили компенсацию по ипотечным кредитам
Кто может требовать долги с волгоградцев: список легальных коллекторов пополнился
В Волгограде на стадионе «Пищевик» делают поле с подогревом
Столб воды на Пархоменко в Волгограде – результат гидроиспытаний
Опять вспышка коронавируса в Волжском
В банке УРАЛСИБ сумму кредита увеличили до 6 млн руб
От коронавируса умерли 39-летний мужчина из Волжского и 82-летний пенсионер
Волгоградского «опера» арестовали по подозрению во взятке в 2,1 миллиона рублей