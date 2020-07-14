В Волжском подорожает проезд на паромной переправе

14 Июль 2020 2020-07-14T15:31:21+03:00

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Четыре года жители города Волжского ездили на свои фазенды на пароме по неизменному тарифу. Каждый дачник платил за проезд 22 рубля. И вот с пятницы, 24 июля 2020 года, стоимость одной поездки на паромной переправе вырастет на три рубля или на 13,6 процента. Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, цена билета на пригородном маршруте внутреннего водного транспорта «Волжский – СНТ «Дачник-1» теперь будет равна 25 рублей. При этом волжане получают значительную льготу, ведь реальная стоимость проезда в четыре с лишним раза выше.

Так, по официальным данным, перевозка каждого пассажира на паромной переправе Волжского обходится в 114,6 рубля. Но разницу между экономически обоснованным тарифом и стоимостью билета перевозчику компенсируют в виде субсидии из регионального бюджета. Поэтому для волжских дачников подорожание проезда будет незначительным.

Напомним, с 1 июля 2020 года для всех жителей Волгоградской области на 4 - 6% подорожают коммунальные услуги. Тарифы на газ вырастут на 3%, но с 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU