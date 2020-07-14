В Волгограде на стадионе «Пищевик» делают поле с подогревом

14 Июль 2020 2020-07-14T12:58:12+03:00

Теперь юные футболисты смогут заниматься на этом стадионе не только летом, но и зимой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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В Волгограде наконец-то появится еще одно футбольное поле с подогревом (помимо «Волгоград Арены»). Это будет поле на стадионе «Пищевик» в Ворошиловском районе, где сегодня идет масштабная реконструкция. Власти обещают, что там сможет заниматься не только школа «Ротора», но и любительские, и детские команды.

Реконструкция стадиона «Пищевик» ведется в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Поэтому деньги выделяют и из областного и из федерального бюджетов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облспорткомитете, сегодня строители уже приступили к демонтажу старого покрытия, и уже в августе начнут укладывать новое поле.

- Новое поле площадью 105x68 метров будет с подогревом, а значит, юные футболисты смогут здесь тренироваться даже зимой. Кроме поля на стадионе заменят и все коммуникации, и территорию вокруг приведут в порядок, - рассказывают в администрации региона.

Напомним, что в 2004 году стадион «Пищевик» незаконно попал в частные руки, и только в 2015-м власти Волгограда вместе с прокуратурой смогли вернуть его в муниципальную собственность. После нашли инвестора, который пообещал вложить в реконструкцию более 100 миллионов рублей. За эти годы здесь обновили уже и входную группу, и поле, и беговые дорожки. И вот новый этап.

ИСТОЧНИК KP.RU