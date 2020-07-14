2020-07-14T11:35:43+03:00
Происшествия

Волгоградского «опера» арестовали по подозрению во взятке в 2,1 миллиона рублей

Лейтенант из отдела по борьбе с коррупцией пробудет в СИЗО до 3 сентября
Наталья ГЛАЗУНОВА
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"Опера" поймали на "горячем" сотрудники регионального УФСБ."Опера" поймали на "горячем" сотрудники регионального УФСБ.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Волна громких разоблачений и арестов, которая покатилась по России, задела и Волгоградскую область. У нас на крупной взятке поймали оперуполномоченного райотдела УЭБиПК ГУ МВД России по региону. Лейтенанта полиции, который сам должен разоблачать коррупционеров, поймали при получении от знакомого суммы более двух миллионов рублей. Сегодня суд отправил его в СИЗО до 3 сентября.

- По версии следствия в течении нескольких месяцев - с января по июль 2020 года - 26-летний полицейский получил от своего знакомого взятку в общей сумме 2 138 000 рублей. За эти деньги он пообещал другу провести доследственную проверку и завести уголовное дело на «мешающего» знакомому мужчину, - сообщают «КП-Волгоград» подробности громкого задержания в Волгоградском областном суде.

Сегодня, 14 июля, там рассматривали апелляционную жалобу, в которой адвокат оперуполномоченного просил изменить меру пресечения задержанному на домашний арест. Но суд остался непреклонным и оставил в силе решение Центрального райсуда от 4 июля – отправить арестанта за решетку.

Отметим, что взяточника поймали 3 июля сотрудники регионального УФСБ, как раз на «горячем» - во время передачи денег. 4 июля на него завели уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

Напомним, что оперуполномоченного уже уволили из полиции по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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