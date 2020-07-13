2020-07-13T19:38:09+03:00
Происшествия

В Волгограде полицейского задержали за крупную взятку

Стража порядка уволили из органов
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчину из органов уволили по отрицательным мотивам.Мужчину из органов уволили по отрицательным мотивам.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Сейчас расследованием этого дела занимается СУ СК по Волгоградской области. Полиция оказывает полное содействие в расследовании. Как стало известно «КП-Волгоград» в регионе задержали лейтенанта полиции – сотрудника областного Управления экономической безопасности. Мужчину подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. Он обещал необходимое содействие и покровительство за крупную сумму денег. Но «сделку» аннулировали силовики, которым стало известно о преступлении. Волгоградца задержали.

- Оперативники УСБ ГУ МВД по Волгоградской области оказывали необходимую помощь при проведение мероприятий по документированию противоправной деятельности полицейского. После служебной проверки сотрудника уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - рассказали «КП-Волгоград» в волгоградской полиции.

За что и от кого лейтенант потребовал взятку – пока не известно. Об обстоятельствах преступления обещают сообщить чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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