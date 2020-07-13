В Волгограде УК «ЮГ» вновь уличили в «липовом» решении жильцов

13 Июль 2020 2020-07-13T09:20:56+03:00

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Жильцы многоэтажек Краснооктябрьского района Волгограда при помощи регионального Госжилнадзора продолжают оспаривать решения «липовых» собраний о выборе управляющей компании ООО «УК «ЮГ», которая пришла на смену лишившимся из-за многочисленных нарушений лицензий «Энерго-инвест» и «УЖФ КОР». На этот раз суд признал недействительным собрание в доме №9 по улице Курильской.

Как сообщили «КП-Волгоград» в инспекции Госжилнадзора, внеплановая проверка показала, что собственников не известили о проведении общего собрания как это положено по закону – за 10 дней. В ответах на запросы ни один жилец не подтвердил факта своего участия в этом собрании. Кроме того, от имени собственников кто-то другой проставил подписи в документах. В итоге собрание признали неправомочным и направили в суд иск о признании его решения недействительным.

Напомним, такая же история ранее произошла на улице Депутатской, 15а, Штеменко, 44, и во многих других домах.

ИСТОЧНИК KP.RU