2020-03-07T13:44:55+03:00
Общество

В Волгограде УК «ЮГ» поймали на подделке документов

Волгоградский областной суд подтвердил незаконность выбора управляющей организации
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Жильцы случайно узнали, что "выбрали" новую УК.Жильцы случайно узнали, что "выбрали" новую УК.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Десятки домов Краснооктябрьского района Волгограда в очередной раз оказались перед выбором. Крупные управляющие компании «Энерго-инвест» и «УЖФ КОР» лишились права работать из-за многочисленных нарушений. Но сотрудники остались и «переводят» оставшиеся без хозяйской руки дома в управление ООО «УК «ЮГ», порой без участия и согласия самих жильцов. Так, с жалобой о нарушении обратились в госжилнадзор жители дома на улице Штеменко, 44. Проверка показала, что собрание оказалось неправомочным, а подписи собственников - поддельными. Поэтому решение признано недействительным, а документы передали в полицию для возбуждения уголовного дела.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном госжилнадзоре, в ходе внеплановой проверки собственникам отправили запросы. Оказалось, что жильцов не предупредили о проведении собрания за 10 дней, как это полагается по закону. Свои подписи в документах поставили лица, не являющиеся собственниками помещений. Кроме того, часть собственников, чьи подписи стояли в реестре, в собрании не участвовали. А, значит, кворума не имелось.

Краснооктябрьский суд удовлетворил требования инспекции о признании решения общего собрания недействительным. Волгоградский областной суд подтвердил незаконность выбора управляющей организации.

- В связи с наличием признаков подделки документов общего собрания в адрес правоохранительных органов направлено сообщение с целью решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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