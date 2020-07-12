2020-07-12T09:39:56+03:00
Происшествия

Под Волгоградом столкнулись две «Лады»: три маленьких ребенка в больнице

Аварию устроила молодая женщина
Юлия Данильченко
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11 июля сразу шестнадцать жителей Волгоградской области получили серьезные травмы в результате ДТП, еще один скончался. На больничных койках оказались и дети. Три ребенка в возрасте 6-ти и 10-ти лет госпитализированы около трех часов дня в больницу Клетского района. Виновницей аварии стала 32-летняя жительница, которая ехала за рулем «Лады» и врезалась в другую «Ладу».

Причиной стало несоблюдение ПДД: автоледи попросту не уступила дорогу.

- В результате ДТП 10-ти, и два 6-ти летних пассажира «Лада-210740» доставлены в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще два ребенка 6-ти и 10-ти лет пострадали в Тракторозаводском районе Волгограда после столкновения двух иномарок. Напомним, в северной части города-героя дорогу не поделили "Хонды". По фактам аварий проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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