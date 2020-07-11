В ДТП на севере Волгограда пострадали двое детей

11 Июль 2020 2020-07-11T16:02:42+03:00

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Страшная авария случилась днем в субботу, 11 июля 2020, на улице Шурухина в Тракторозаводском районе Волгограда. Между переездом на саратовской трассе и старым Алюминиевским кладбищем столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали двое маленьких детей. Автомобиль Hyundai, которым управляла их мать, вылетел на встречку. Автомобили столкнулись лоб в лоб, их разметало по дороге.

По предварительным данным, женщина-водитель за рулем Hyundai Solaris по непонятной причине выехал на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с другим Hyundai. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, с места ДТП на скорой увезли двоих несовершеннолетних.

Одна пострадавшая в этой аварии девочка сейчас находится в реанимации. За ее жизнь борются врачи. У обеих девочек травмы головы, ушибы и другие ранения.

Информация уточняется.

ghest_vlg Авария жд переезд на шурухина. Три скорые унеслись

ИСТОЧНИК KP.RU