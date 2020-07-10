Спасибо неравнодушным: волгоградскому врачу, заболевшему COVID-19, сдали плазму крови

10 Июль 2020 2020-07-10T08:02:16+03:00

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Пост с просьбой о помощи появился в соцсетях в начале недели. Волгоградец Михаил Коротков рассказал об отце-медике, который заболел коронавирусом. Мужчина работал терапевтом в поликлинике при больнице №16 и видимо, заразился от одного из пациентов. Сначала он болел дома на карантине, а затем, когда стало хуже, его перевели в ковидный госпиталь. Помочь врачу может плазма крови редкой 4 группы. Но в больнице ее не было. Тогда Михаил попросил всех, кто переболел или у кого есть тела, сдать кровь на станции переливания.

Через несколько дней волгоградец опубликовал пост благодарности: «Спасибо всем неравнодушным людям, которые поделились записью о поиске донорской крови. Плазму удалось найти с вашей помощью! Здоровья вам и вашим близким!»

- Я не знаю, кто конкретно стал донором – этого на станции переливания не сообщили. Просто сказали, что сдали, - рассказал "КП-Волгоград" Михаил.

Надеемся, что с необходимым биоматериалом для переливания Андрей Коротков пойдет на поправку быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU